Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово

Директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Самарской области Татьяна Зимина — о последних тенденциях в страховании имущества и о том, как выбрать подходящую программу в текущих условиях.

— Что значит страхование имущества физических лиц? Как и чем оно может помочь?

— Такой тип страхования подразумевает как непосредственную финансовую защиту недвижимого имущества, в частности квартиры или загородного дома, так и страхование гражданской ответственности и ипотечных программ. В случае повреждения или гибели имущества застрахованный получает выплату по договору со страховой компанией.

Следует добавить, что за последние годы стоимость имущества значительно повысилась, поэтому сегодня особенно актуален вопрос установления реальных страховых сумм при выборе и продлении полиса. Это позволит получить полноценное возмещение.

— Какие риски включает страховой полис ИФЛ?

— Договор страхования может заключаться как по отдельному риску, так и по набору из нескольких. В покрытие предлагается включить "Пожар", "Взрыв", "Повреждение водой", "Механическое повреждение", "Противоправные действия третьих лиц", "Стихийное бедствие", "Теракт" и "Короткое замыкание". Также клиенты могут выбрать опцию "Дополнительной защиты", если есть другие факторы, которые могут навредить имуществу.

Удобство страховых программ "Ингосстраха" в том, что пакеты рисков гибкие, следовательно, каждый клиент может подобрать необходимый объем покрытия и получить защиту в полном объеме.

— Что жители региона страхуют чаще всего и почему?

— Как и в других регионах, люди страхуют свои квартиры, загородные дома и дачи от основных рисков: пожара, аварий и противоправных действий. Сохраняется интерес к ипотечному страхованию, за последние годы страхование ИФЛ в квартирном сегменте стало популярнее.

В числе наиболее заметных страховых случаев в Самарской области в этом году были два пожара, возникших в результате аварии электропроводки. Заявленные убытки на сумму 380 тысяч и 120 тысяч рублей были оперативно урегулированы, и клиенты получили возможность восстановить поврежденное имущество.

— Какова динамика сборов по ИФЛ в регионе?

— Мы наблюдаем положительную динамику сборов в данном сегменте. В сравнении с прошлым годом сборы Самарского филиала "Ингосстраха" выросли на 35%, при падении рынка на 15%. В первую очередь это связано с желанием людей обезопасить себя в меняющихся экономических реалиях.

— "Ингосстрах" присутствует на рынке уже 75 лет. В чем, по-вашему, секрет успеха компании?

— Достигать результатов помогают профессионализм и экспертность команды, а также высокое качество работы с застрахованными. Мы стремимся к тому, чтобы все процессы — от обращения клиента до урегулирования убытков — происходили максимально качественно и прозрачно, оперативно и удобно.

Самарский филиал работает уже 26 лет, пройдя путь от представительства компании до полноценного филиала. За время работы в регионе десятки тысяч физических и юридических лиц были обеспечены надежной страховой защитой и получили выплаты по договорам страхования.

— В "Ингосстрахе" все чаще внедряются новые технологии. Что теперь клиенты могут сделать дистанционно, без похода в офис?

— Возможности мобильного приложения IngoMobile расширяются: клиенты могут воспользоваться функцией самоосмотра, рассчитав стоимость по параметрам и сделав видеообзор дома. После проверки записи нужно всего лишь оплатить полис по ссылке. Если же необходима поддержка компании, "Ингосстрах" предоставляет бесплатную услугу осмотра квартиры или дома профессиональным оценщиком.

— Какие выгодные условия и преимущества компания может предложить клиентам?

— Процесс урегулирования убытков в "Ингосстрахе" максимально прозрачен. Компания не вычитает из страховой компенсации стоимость частично сохранившихся конструкций и считает восстановление всех поверхностей, без ремонта которых невозможно восстановить дом. При полной гибели имущества компенсируется полная страховая стоимость по договору, не вычитая стоимость годных остатков.

Кроме того, теперь клиенты с онлайн-полисом на квартиру могут воспользоваться упрощенной процедурой урегулирования убытка, если сумма возмещения не превышает 50 тысяч рублей и случай не связан с кражей имущества.

Страховые компании стремятся дать клиентам альтернативные варианты стандартных продуктов и подобрать программу на любой бюджет. Недавно были запущены онлайн-продажи полиса-конструктора "Моя квартира". Все опции можно настроить под себя и самостоятельно "собрать" подходящий полис.

— Что делать, если наступил страховой случай, связанный с застрахованным имуществом? Как получить выплату?

— В случае если застрахованное имущество пострадало, для получения выплаты нужно сделать всего несколько шагов. Во-первых, сообщить о произошедшем аварийным службам (МЧС, полицию, ДЕЗ, ТСЖ и другие уполномоченные органы) и получить от них документы, подтверждающие страховой случай. Далее следует заполнить форму в приложении IngoMobile, загрузить копии полиса, документа о собственности, паспорта и справок, полученных в компетентных органах, и загрузить фото- или видеообзор поврежденного имущества сразу после происшествия. Заявлять о происшествии нужно в течение 5 дней — в офисе или с помощью IngoMobile, а дальше нужно ожидать дальнейшего осмотра от страховой компании и оценки причиненного ущерба. Сотрудники компании всегда на связи с клиентами, поэтому они могут быть уверены, что получат оперативную помощь и консультацию.