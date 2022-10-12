Принцип "Образование через исследование" укрепляет лидирующие позиции Самарского университета в российской высшей школе

Самарский университет им. Королева, празднующий в эти дни свое 80-летие, сегодня является одним из ведущих вузов страны. Преобразование учебного заведения в исследовательский университет в 2009 году, объединение СГАУ и СамГУ в 2015 году, стало стимулом для масштабной трансформации университета, где преподаватели никогда не ограничивались лишь передачей студентам накопленных знаний, а постоянно вовлекали их в исследовательскую деятельность.
Сегодня подготовка специалистов, способных постоянно обновлять свои знания и совершенствовать навыки, умеющих искать рабочие места для себя и создавать их для других — задача, стоящая перед всей отечественной отраслью. Ее ориентация не только на усвоение учащимися знаний, но и на развитие познавательных и созидательных способностей и свидетельствует о качестве образования. Об этом сказано в Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года, основополагающем государственном документе. На этом принципе — "Образование через исследование" — и основана деятельность Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.
Вуз, во все времена лидирующий в сфере аэрокосмических исследований и технологий, реализует образовательные программы и по другим направлениям, востребованным временем. Здесь готовят специалистов в различных областях естественных и социально-гуманитарных наук, экономики и правоведения. Среди последних нововведений — программы "Искусственный интеллект и компьютерные науки", "Преподаватель китайского языка", а также те, что разработаны совместно с партнерами: "Квантовые информатика и телекоммуникации", открытая при сотрудничестве с АО "СМАРТС", и "Наука о данных", запущенная с помощью ПАО "СберБанк".
Исследовательское направление университета представлено сотней профильных подразделений, ведущих как фундаментальные, так и прикладные исследования в самых разных областях науки. Большинство разработок, вплоть до готовых решений, выполняются по запросам предприятий и организаций. Результаты изысканий ученых Самарского университета им. Королева востребованы высокотехнологичными производственными и инжиниринговыми центрами страны, среди которых компании, входящие в структуру корпораций Роскосмоса, Ростеха, ОАК и ОДК.
Подробно об исследовательской деятельности вуза рассказывается на площадке "Космос для жизни" — это совместный спецпроект университета и информационного портала "Волга Ньюс".
На онлайн ресурсе собрана вся актуальная информация о тех научных задачах, над которыми работают в университете, — проверенная и точная, рассказанная "из первых уст".
Основная задача площадки — познакомить широкую аудиторию именно с исследовательским направлением работы университета за счет яркой подачи описания изобретений, доступного языка и, конечно, "живых" тем.
Задают их в том числе новые поколения ученых — студенты, аспиранты, молодые сотрудники. Свои идеи они воплощают в молодежных лабораториях — криогенной техники, космических исследований на базе наноспутников и в "Фотонике для умного дома и умного города". За последние три года также были созданы лаборатория биомедицинских систем, институт искусственного интеллекта, конструкторское бюро "Водород".
Развиваются студенты и в других направлениях: в вузе открыты новое творческое пространство "Универ-студия", крупнейший в Приволжском федеральном округе скалодром и спортивная площадка для сдачи норм ГТО. На очереди — региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Примакова. Новый тренд — междисциплинарные научные и образовательные проекты. Так, на стыке разных наук рождаются виртуальный музей археологии, умный дом бабочек, социальный эхолот, гиперспектральные сенсоры.
В прошлом году благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова университет вошел в число участников программы "Приоритет 2030", объединяющей сто университетов-лидеров образования страны. Вместе с индустриальными партнерами вуз участвует в реализации нацпроектов. В частности, совместно с РКЦ "Прогресс" разработан принципиально новый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д". Кроме того, ученые были задействованы в создании интерцептора для отечественного гражданского самолета МС-21, который должен стать основным в парке российских авиакомпаний и заменить зарубежные авиалайнеры.
В 2022 году вуз получил статус опорного университета Госкорпорации "Роскосмос" и приступил к реализации проекта по созданию Передовой инженерной аэрокосмической школы совместно с РКЦ "Прогресс" и ОДК "Кузнецов".
Сегодня Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва входит в десятку лучших инновационных и изобретательских университетов страны и является мощным мультидисциплинарным научно-образовательным центром, в котором ежегодно учатся более 16 тысяч студентов и аспирантов. Работают же здесь более 1100 научных работников и преподавателей инженерных и информационных направлений, естественных и социально-гуманитарных наук, экономики и правоведения.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.