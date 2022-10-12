Принцип "Образование через исследование" укрепляет лидирующие позиции Самарского университета в российской высшей школе

Самарский университет им. Королева, празднующий в эти дни свое 80-летие, сегодня является одним из ведущих вузов страны. Преобразование учебного заведения в исследовательский университет в 2009 году, объединение СГАУ и СамГУ в 2015 году, стало стимулом для масштабной трансформации университета, где преподаватели никогда не ограничивались лишь передачей студентам накопленных знаний, а постоянно вовлекали их в исследовательскую деятельность.

Сегодня подготовка специалистов, способных постоянно обновлять свои знания и совершенствовать навыки, умеющих искать рабочие места для себя и создавать их для других — задача, стоящая перед всей отечественной отраслью. Ее ориентация не только на усвоение учащимися знаний, но и на развитие познавательных и созидательных способностей и свидетельствует о качестве образования. Об этом сказано в Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года, основополагающем государственном документе. На этом принципе — "Образование через исследование" — и основана деятельность Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

Вуз, во все времена лидирующий в сфере аэрокосмических исследований и технологий, реализует образовательные программы и по другим направлениям, востребованным временем. Здесь готовят специалистов в различных областях естественных и социально-гуманитарных наук, экономики и правоведения. Среди последних нововведений — программы "Искусственный интеллект и компьютерные науки", "Преподаватель китайского языка", а также те, что разработаны совместно с партнерами: "Квантовые информатика и телекоммуникации", открытая при сотрудничестве с АО "СМАРТС", и "Наука о данных", запущенная с помощью ПАО "СберБанк".

Исследовательское направление университета представлено сотней профильных подразделений, ведущих как фундаментальные, так и прикладные исследования в самых разных областях науки. Большинство разработок, вплоть до готовых решений, выполняются по запросам предприятий и организаций. Результаты изысканий ученых Самарского университета им. Королева востребованы высокотехнологичными производственными и инжиниринговыми центрами страны, среди которых компании, входящие в структуру корпораций Роскосмоса, Ростеха, ОАК и ОДК.

Подробно об исследовательской деятельности вуза рассказывается на площадке "Космос для жизни" — это совместный спецпроект университета и информационного портала "Волга Ньюс".

На онлайн ресурсе собрана вся актуальная информация о тех научных задачах, над которыми работают в университете, — проверенная и точная, рассказанная "из первых уст".

Основная задача площадки — познакомить широкую аудиторию именно с исследовательским направлением работы университета за счет яркой подачи описания изобретений, доступного языка и, конечно, "живых" тем.

Задают их в том числе новые поколения ученых — студенты, аспиранты, молодые сотрудники. Свои идеи они воплощают в молодежных лабораториях — криогенной техники, космических исследований на базе наноспутников и в "Фотонике для умного дома и умного города". За последние три года также были созданы лаборатория биомедицинских систем, институт искусственного интеллекта, конструкторское бюро "Водород".

Развиваются студенты и в других направлениях: в вузе открыты новое творческое пространство "Универ-студия", крупнейший в Приволжском федеральном округе скалодром и спортивная площадка для сдачи норм ГТО. На очереди — региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Примакова. Новый тренд — междисциплинарные научные и образовательные проекты. Так, на стыке разных наук рождаются виртуальный музей археологии, умный дом бабочек, социальный эхолот, гиперспектральные сенсоры.

В прошлом году благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова университет вошел в число участников программы "Приоритет 2030", объединяющей сто университетов-лидеров образования страны. Вместе с индустриальными партнерами вуз участвует в реализации нацпроектов. В частности, совместно с РКЦ "Прогресс" разработан принципиально новый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д". Кроме того, ученые были задействованы в создании интерцептора для отечественного гражданского самолета МС-21, который должен стать основным в парке российских авиакомпаний и заменить зарубежные авиалайнеры.

В 2022 году вуз получил статус опорного университета Госкорпорации "Роскосмос" и приступил к реализации проекта по созданию Передовой инженерной аэрокосмической школы совместно с РКЦ "Прогресс" и ОДК "Кузнецов".

Сегодня Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва входит в десятку лучших инновационных и изобретательских университетов страны и является мощным мультидисциплинарным научно-образовательным центром, в котором ежегодно учатся более 16 тысяч студентов и аспирантов. Работают же здесь более 1100 научных работников и преподавателей инженерных и информационных направлений, естественных и социально-гуманитарных наук, экономики и правоведения.