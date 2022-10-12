В Самаре пройдут суперфинал и гала-концерт Всероссийского фестиваля "Душа баяна"

Со 2 по 4 ноября в Самаре пройдет суперфинал и гала-концерт Всероссийского фестиваля "Душа баяна".

В суперфинале будут представлены конкурсанты из Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Свердловской областей, Краснодарского, Пермского и Хабаровского края, Республик Хакасия, Крым, Северная Осетия-Алания, а также из Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

За главный приз фестиваля - концертный баян стоимостью более 1 млн рублей - сразятся лауреаты I степени и обладатели Гран-при фестиваля 2018-2022 годов.

"Душа баяна" - это уникальный по своему формату фестиваль, объединивший в себе все существующие жанры и направления исполнительского искусства. В нем участвуют самодеятельные и профессиональные творческие коллективы и исполнители без ограничений по возрасту.

Фестиваль проводится по 11 номинациям: "Инструменталист "Академ", "Инструменталист "Эстрада", "Инструментальный ансамбль", "Оркестр", "Вокал с аккомпанементом", "Вокально-инструментальный ансамбль", "Хор", "Частушки", "Хореография", "Художественное слово", "Творческий номер".

Главная цель фестиваля - поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

Художественный руководитель фестиваля - Сергей Войтенко, известный российский музыкант, заслуженный артист Российской Федерации, депутат Самарской губернской думы, композитор, певец, основатель дуэта "Баян микс".