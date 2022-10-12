В Самаре пройдут суперфинал и гала-концерт Всероссийского фестиваля "Душа баяна"

Со 2 по 4 ноября в Самаре пройдет суперфинал и гала-концерт Всероссийского фестиваля "Душа баяна".
В суперфинале будут представлены конкурсанты из Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Свердловской областей, Краснодарского, Пермского и Хабаровского края, Республик Хакасия, Крым, Северная Осетия-Алания, а также из Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
За главный приз фестиваля - концертный баян стоимостью более 1 млн рублей - сразятся лауреаты I степени и обладатели Гран-при фестиваля 2018-2022 годов.
"Душа баяна" - это уникальный по своему формату фестиваль, объединивший в себе все существующие жанры и направления исполнительского искусства. В нем участвуют самодеятельные и профессиональные творческие коллективы и исполнители без ограничений по возрасту.
Фестиваль проводится по 11 номинациям: "Инструменталист "Академ", "Инструменталист "Эстрада", "Инструментальный ансамбль", "Оркестр", "Вокал с аккомпанементом", "Вокально-инструментальный ансамбль", "Хор", "Частушки", "Хореография", "Художественное слово", "Творческий номер".
Главная цель фестиваля - поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
Художественный руководитель фестиваля - Сергей Войтенко, известный российский музыкант, заслуженный артист Российской Федерации, депутат Самарской губернской думы, композитор, певец, основатель дуэта "Баян микс".
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!