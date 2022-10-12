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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" помогает клиентам в деле сохранения природы

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во Всероссийский день приёма макулатуры Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги акции "Экодесант", предоставляющей клиентам возможность внести свой вклад в сохранение природы.

В рамках этой акции свыше 15 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани перешли на электронные квитанции, отказавшись от бумажных платежных документов. Данный сервис помогает оперативно получить платежный документ и оплатить тепло, не отрываясь от своих дел. Оформить подписку можно в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс" на официальном сайте samara.esplus.ru/service/email/. Достаточно поставить галочку в соответствующем поле. Квитанция каждый месяц будет доступна в личном кабинете. Квартплата24 и ЕРЦ также предусмотрели данную функцию для своих клиентов на официальных сайтах.

Кроме того, порядка 5,5 тысячи юридических лиц Самарской области, являющихся клиентами Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", перешли на электронный документооборот.

"Современные онлайн сервисы компании позволяют наладить дистанционное взаимодействие с поставщиком тепла. В этой связи все больше клиентов отказываются от бумажных квитанций, выбирая удобство и оперативность обслуживания", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Также в рамках акции "Экодесант" энергетики установили в четырех офисах обслуживания в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани специализированные боксы для приема отработанных батареек.

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