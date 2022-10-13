Ночью 20 человек эвакуировали из дома на ул. Гагарина в Самаре из-за пожара в подвале

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В четверг, 13 октября, примерно в 3:42, начался пожар в первом подъезде дома № 100 на ул. Гагарина в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.