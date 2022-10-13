ВСК: применение регуляторных "песочниц" будет способствовать развитию превентивной медицины

Применение экспериментального правового режима будет способствовать решению сразу нескольких ключевых задач отечественного здравоохранения. В частности, развитию превентивной медицины, улучшению качества медицинского сервиса в рамках ОМС и ДМС — об этом заявил Сергей Лысенков, руководитель центра организации медицинской помощи Страхового Дома ВСК в рамках выступления на II Международном саммите по цифровой медицине и информационным технологиям в здравоохранении "Цифроайтимед".
ДМС является одним из динамично развивающихся сегментов страхового рынка. С 2018 года число россиян, имеющих полис добровольного медицинского страхования, выросло с 19 до 25 млн человек. Росту востребованности ДМС способствует доступное ценообразование, качество медицинского сервиса. При этом существуют определенные барьеры, препятствующие более активному росту этого сегмента. К ним можно отнести регуляторные барьеры, препятствующие существенному повышению уровня цифровизации медицины, причем это ограничение касается как ДМС, так и ОМС.
Экспериментальный правовой режим подразумевает расширение возможностей телемедицины, в частности создание системы персональных медицинских помощников. Применение цифровых медицинских песочниц может стать инструментом кардинальных изменений в медицинском страховании. Например, возможно оптимизировать стоимость страховых программ и затрачиваемое на оказание помощи пациенту время за счет внедрения новых пользовательских путей на основе цифрового медицинского сопровождения.
Кроме того, дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента в рамках ЭПР будет способствовать повышению доступности медицинской помощи, а также развитию превентивной медицины. Так, не менее 25% клиентов ВСК имеют в анамнезе патологию в области артериальной гипертензии, почти 15% пациентов с данным диагнозом попадают на лечение в стационар, т. е. сталкиваются с острым течением заболевания. Создание системы обслуживания на основании данных от Персональных медицинских помощников позволит в долгосрочной перспективе сократить число госпитализаций на 70% за счет ранней диагностики.
Еще одна проблема медицинской отрасли — отсутствие преемственности при получении медпомощи в разных медицинских учреждениях. Формирование единой информационной базы и доступ страховщиков к данным о состоянии здоровья пациента позволит выстроить комплексный всеобъемлющий путь лечения вне зависимости от того, каким образом была начата терапия — в рамках обязательного или добровольного медицинского страхования.
"Действующее законодательство в области здравоохранения значительно "отстает" от потребностей пациентов. Большинство россиян предпочитает получать медицинскую помощь максимально оперативно, не собирая дополнительных справок, в онлайн режиме. В этом году, например, мы запустили специализированный сервис онлайн консультаций и полного медицинского сопровождения "Цифровая клиника", клиентами которой уже являются более 5 тыс. человек. Применение регуляторных медицинских "песочниц" позволит дополнительно расширить возможности страховых компаний, тем самым решить многие проблемы здравоохранения. Основной барьер для инноваций сейчас — это "чувствительность" самой области применения, высокая "стоимость" ошибки, связанные со здоровьем и безопасностью граждан. Избежать этих проблем можно за счет выделения безопасных нозологий в рамках ЭПР и контроля возможных рисков в ходе эксперимента", — отметил Сергей Лысенков, руководитель центра организации медицинской помощи Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.