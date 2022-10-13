Мужчина погиб при пожаре в бане в Самарской области

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В среду, 12 октября, примерно в 9:02, начался пожар на ул. Центральной в пос. Коммунарский Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.