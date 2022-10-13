В Самарской области нашли мумию в футболке LOVE SITY

В Кошкинском районе Самарской области обнаружили мумифицированный труп мужчины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Тело нашли 12 октября в 1800 м от восточной окраины с. Грачевка в пойме реки Юмратка.

Приметы погибшего: рост 160-165 см, темные волосы, был одет в белую футболку с голубой надписью LOVE SITY и изображением серой Эйфелевой башни, серые трусы в клетку, светло-синие брюки, серый матерчатый ремень и серый носок.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности погибшего, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 50-2-21-35, 8(996)3421002 или 102.