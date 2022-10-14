В СГИК прошел мастер-класс Романа Муравицкого

Солист Большого театра, заслуженный артист России и преподаватель Московской консерватории им. П. И. Чайковского Роман Муравицкий провел мастер-класс в Самаре.
Событие прошло в рамках совместного проекта Самарского института культуры и ДМШ № 12 "Музыкальная мастерская успешных".
Участниками и гостями встречи стали студенты Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова, Тольяттинского музыкального колледжа и единственного творческого вуза региона.
В начале встречи была лекция "Компоненты методики формирования навыков академического пения на основе традиций итальянской и отечественной музыкальных школ". Также слушатели узнали о разнице гастрольной деятельности в разных странах и обсудили подходы к академическому пению у разных авторов.
В ходе мастер-класса, рекомендации от маэстро услышали студентки кафедры вокального искусства СГИК. Анжела Сагдеева исполнила кавантину Графини из оперы "Свадьба Фигаро" Моцарта, а Виктория Куцына — речитатив и арию Эльвиры из оперы "Дон Жуан" Моцарта. Также выступили Алена Костенко и Софья Коляда. Для маэстро выступили учащиеся Детской музыкальной школы № 12 и студенты из Тольяттинского музыкального колледжа.
Поддержали исполнителей концертмейстеры кафедры вокального искусства — Наталья Демина, Мариана Новикова и Ирина Николаева, а также педагоги школ.
Во время мастер-класса участники получили практические советы для раскрепощения на сцене и разобрали вопрос о самом главном в музыке.
"Пение, даже серьезное и оперное, должно быть понятно всем. Это должно быть естественно и идти от души и от сердца. Конечно, с техническими подсказками, но от души. Основная мысль — пой как говоришь", — рассказывает Роман Муравицкий.
Кстати, ученик Романа Муравицкого — самарский певец Валерий Макаров, восходящая звезда Большого театра. Маэстро отметил, что на в регионе и, в частности, в СГИКе сильная вокальная школа, и он был рад познакомиться с талантливыми студентами.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!