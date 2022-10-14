В СГИК прошел мастер-класс Романа Муравицкого

Солист Большого театра, заслуженный артист России и преподаватель Московской консерватории им. П. И. Чайковского Роман Муравицкий провел мастер-класс в Самаре.

Событие прошло в рамках совместного проекта Самарского института культуры и ДМШ № 12 "Музыкальная мастерская успешных".

Участниками и гостями встречи стали студенты Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова, Тольяттинского музыкального колледжа и единственного творческого вуза региона.

В начале встречи была лекция "Компоненты методики формирования навыков академического пения на основе традиций итальянской и отечественной музыкальных школ". Также слушатели узнали о разнице гастрольной деятельности в разных странах и обсудили подходы к академическому пению у разных авторов.

В ходе мастер-класса, рекомендации от маэстро услышали студентки кафедры вокального искусства СГИК. Анжела Сагдеева исполнила кавантину Графини из оперы "Свадьба Фигаро" Моцарта, а Виктория Куцына — речитатив и арию Эльвиры из оперы "Дон Жуан" Моцарта. Также выступили Алена Костенко и Софья Коляда. Для маэстро выступили учащиеся Детской музыкальной школы № 12 и студенты из Тольяттинского музыкального колледжа.

Поддержали исполнителей концертмейстеры кафедры вокального искусства — Наталья Демина, Мариана Новикова и Ирина Николаева, а также педагоги школ.

Во время мастер-класса участники получили практические советы для раскрепощения на сцене и разобрали вопрос о самом главном в музыке.

"Пение, даже серьезное и оперное, должно быть понятно всем. Это должно быть естественно и идти от души и от сердца. Конечно, с техническими подсказками, но от души. Основная мысль — пой как говоришь", — рассказывает Роман Муравицкий.

Кстати, ученик Романа Муравицкого — самарский певец Валерий Макаров, восходящая звезда Большого театра. Маэстро отметил, что на в регионе и, в частности, в СГИКе сильная вокальная школа, и он был рад познакомиться с талантливыми студентами.