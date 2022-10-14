ВСК сократила срок урегулирования для клиентов из Свердловской и Оренбургской областей в 2 раза за счет доступа к дорожным камерам

Страховой Дом ВСК и Союз страховщиков Уральского региона "Белый Соболь" реализовали пилотный проект по получению данных с комплексов дорожного наблюдения посредством API. Интеграция сервисов ВСК и программного комплекса "Цифровой патруль", который был запущен в двух областях в тестовом режиме, позволяет сократить в два раза срок выплаты клиентам страховщика при наступлении страхового события.

Пилотный проект по внедрению и тестированию API взаимодействия между компанией ВСК и программным комплексом "Цифровой патруль" реализован в августе и сентябре в Свердловской и Оренбургской областях. Благодаря новому решению удалось полностью исключить "ручное" взаимодействие в части запросов и минимизировать сроки анализа фото-видео материалов с места ДТП. Это позволило увеличить количество рассматриваемых страховых случаев компании до нескольких тысяч ежесуточно.

"Цифровой патруль" начал проходить тестовые испытания в Свердловской области еще с октября 2020 года. Программный комплекс был внедрен в систему автоматической фиксации ПДД и подключен к более 170 стационарным и передвижным камерам региона. Проект реализуется в рамках создания "умной" агломерации в городах Урала.

"ВСК продолжает процесс цифровой трансформации. В прошлом году мы внедрили искусственный интеллект в процесс онлайн урегулирования страховых случаев по каско, в этом году стали первым страховщиком, кто предоставил возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств в расширенной версии "Европротокол онлайн". Благодаря оперативному доступу к сведениям с камер дорожного наблюдения ВСК получила возможность производить выплату клиентам по особой процедуре в два раза быстрее. В будущем планируется масштабирование сервиса для страховщиков в Уральском федеральном округе и внедрение в Сибирском федеральном округе", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

"В период с 2020–2022 годы с соблюдением соответствующих законодательных норм и требований мы получили колоссальный опыт в использовании материалов, получаемых с комплексов фиксации транспортных средств. Только за 2021 общий финансовый эффект от работы системы "Цифровой патруль" для страховщиков Уральского региона составил свыше 50 млн рублей", — отметил Сергей Смирнов, председатель Союза "Белый Соболь".

"Цифровой патруль" — комплексная система для проведения оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению транспортных средств, а также для контроля ситуации на улицах и дорогах с применением современных технологий обработки данных.