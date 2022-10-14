ВСК сократила срок урегулирования для клиентов из Свердловской и Оренбургской областей в 2 раза за счет доступа к дорожным камерам

Страховой Дом ВСК и Союз страховщиков Уральского региона "Белый Соболь" реализовали пилотный проект по получению данных с комплексов дорожного наблюдения посредством API. Интеграция сервисов ВСК и программного комплекса "Цифровой патруль", который был запущен в двух областях в тестовом режиме, позволяет сократить в два раза срок выплаты клиентам страховщика при наступлении страхового события.
Пилотный проект по внедрению и тестированию API взаимодействия между компанией ВСК и программным комплексом "Цифровой патруль" реализован в августе и сентябре в Свердловской и Оренбургской областях. Благодаря новому решению удалось полностью исключить "ручное" взаимодействие в части запросов и минимизировать сроки анализа фото-видео материалов с места ДТП. Это позволило увеличить количество рассматриваемых страховых случаев компании до нескольких тысяч ежесуточно.
"Цифровой патруль" начал проходить тестовые испытания в Свердловской области еще с октября 2020 года. Программный комплекс был внедрен в систему автоматической фиксации ПДД и подключен к более 170 стационарным и передвижным камерам региона. Проект реализуется в рамках создания "умной" агломерации в городах Урала.
"ВСК продолжает процесс цифровой трансформации. В прошлом году мы внедрили искусственный интеллект в процесс онлайн урегулирования страховых случаев по каско, в этом году стали первым страховщиком, кто предоставил возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств в расширенной версии "Европротокол онлайн". Благодаря оперативному доступу к сведениям с камер дорожного наблюдения ВСК получила возможность производить выплату клиентам по особой процедуре в два раза быстрее. В будущем планируется масштабирование сервиса для страховщиков в Уральском федеральном округе и внедрение в Сибирском федеральном округе", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
"В период с 2020–2022 годы с соблюдением соответствующих законодательных норм и требований мы получили колоссальный опыт в использовании материалов, получаемых с комплексов фиксации транспортных средств. Только за 2021 общий финансовый эффект от работы системы "Цифровой патруль" для страховщиков Уральского региона составил свыше 50 млн рублей", — отметил Сергей Смирнов, председатель Союза "Белый Соболь".
"Цифровой патруль" — комплексная система для проведения оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению транспортных средств, а также для контроля ситуации на улицах и дорогах с применением современных технологий обработки данных.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.