В Новокуйбышевске девушка сняла квартиру и распродала чужую мебель

Новокуйбышевский городской суд рассмотрит уголовное дело 24-летней местной жительницы, укравшей имущество из чужой квартиры, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ходе расследования установлено, что в сентябре прошлого года подозреваемая сняла квартиру у местной жительницы. Через неделю проживания в съемном жилье она решила распродать чужое имущество. Злоумышленница разметила объявление на одном из сайтов о продаже телевизора, холодильника, стиральной машины, мягкого уголка и спальных принадлежностей — почти всего, что находилось в квартире. В результате все было быстро распродано, а квартирантка съехала.
В назначенный срок оплата хозяйке квартиры не поступила, и та решила проверить жилье. Зайдя в свою квартиру, хозяйка не обнаружила мебели и обратилась в полицию за помощью. Ущерб женщина оценила в 36,4 тыс. руб., и еще 14 тыс. руб. за время аренды жилья.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, изъяли улики, опросили пострадавшую. Женщина запомнила приметы и личные данные злоумышленницы. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой, которая уже неоднократно попадала в их поле зрения.
Сотрудники уголовного розыска установили ее место проживания, задержали и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в содеянном. Полученными после распродажи имущества денежными средствами она уже успела распорядиться по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️