В Новокуйбышевске девушка сняла квартиру и распродала чужую мебель

Новокуйбышевский городской суд рассмотрит уголовное дело 24-летней местной жительницы, укравшей имущество из чужой квартиры, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе расследования установлено, что в сентябре прошлого года подозреваемая сняла квартиру у местной жительницы. Через неделю проживания в съемном жилье она решила распродать чужое имущество. Злоумышленница разметила объявление на одном из сайтов о продаже телевизора, холодильника, стиральной машины, мягкого уголка и спальных принадлежностей — почти всего, что находилось в квартире. В результате все было быстро распродано, а квартирантка съехала.

В назначенный срок оплата хозяйке квартиры не поступила, и та решила проверить жилье. Зайдя в свою квартиру, хозяйка не обнаружила мебели и обратилась в полицию за помощью. Ущерб женщина оценила в 36,4 тыс. руб., и еще 14 тыс. руб. за время аренды жилья.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, изъяли улики, опросили пострадавшую. Женщина запомнила приметы и личные данные злоумышленницы. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой, которая уже неоднократно попадала в их поле зрения.

Сотрудники уголовного розыска установили ее место проживания, задержали и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в содеянном. Полученными после распродажи имущества денежными средствами она уже успела распорядиться по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.