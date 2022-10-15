ХК "Лада" обыграл "Челмет"

В пятницу, 14 октября, в очередном матче PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК "Лада" в Челябинске обыграл "Челмет", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Судьбу матча решила единственная шайба, которую в середине третьего периода забросил капитан волжан Михаил Мокин — победа "Лады" со счетом 1:0.
Александр Трушков отразил 20 бросков и во второй раз в сезоне сыграл "на ноль".
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