В Сызрани пропала 79-летняя женщина

В Самарской области разыскивают пропавшую женщину, сообщает региональное ГУ МВД.

29 сентября 79-летняя жительница пос. ЖБК Сызранского района Надежда Гурьевских ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 79 лет, рост 153 см, среднего телосложения, голубые глаза, один глаз не видит, седые волосы ниже плеч, с трудом передвигается без посторонней помощи, страдает временными провалами в памяти, на левой руке шрам выше кисти.

Всех, кто видел женщину или располагает информацией о ее местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" (8464) 33-38-66 либо 102.