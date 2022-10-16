Хоккеисты ЦСК ВВС выиграли второй матч с "Фениксом" — 2:1

В воскресенье, 16 октября, в Самаре сыграли хоккеисты ЦСК ВВС и казанского "Феникса".
Первый период прошел без голов. Во втором летчики открыли счет — 1:0. В начале третьего периода казанцы забросили свою единственную шайбу. За восемь минут до конца игры самарцы забили вторую шайбу и выиграли со счетом 2:1.
18 октября ЦСК ВВС проведет еще один матч с "Фениксом".
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