Хоккеисты ЦСК ВВС выиграли второй матч с "Фениксом" — 2:1

В воскресенье, 16 октября, в Самаре сыграли хоккеисты ЦСК ВВС и казанского "Феникса".

Первый период прошел без голов. Во втором летчики открыли счет — 1:0. В начале третьего периода казанцы забросили свою единственную шайбу. За восемь минут до конца игры самарцы забили вторую шайбу и выиграли со счетом 2:1.

18 октября ЦСК ВВС проведет еще один матч с "Фениксом".