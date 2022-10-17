Суд пересмотрит дело о наличии вины Николая Тарана в банкротстве "Вертикали"

Арбитражный суд Поволжского округа отменил решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и собственника ООО "Вертикаль" Николая Тарана.

Напомним, компанию признали банкротом в июле 2020 года. В реестр кредиторов включены требования на сумму 2,8 млрд рублей. Более 2,4 млрд из них — долг перед банком "Траст", обеспеченный залогом — офисным центром "Вертикаль" и примыкающим к нему ТЦ "Сила спорта". Осенью торговый центр был продан за 1 млрд руб. ООО "ТРАНССЕРВИС".

Первая инстанция сочла доказанным вину Николая Тарана в банкротстве "Вертикали". Главным аргументом стала реорганизация предприятия путем присоединения ООО "Базис Плюс" с обязательствами перед "АвтоВАЗбанком" (Николай Таран был бенефициаром банка) на 2 млрд рублей. Однако выданные "Рекон", "ТехноИнвест", "Базис плюс" и "Тантьема" кредиты сразу перечислялись на расчетный счет "Вертикали" и направлялись на финансирование строительства торгово-офисного центра, отмечает Таран.

"По мнению кассатора, стоимость принадлежащего должнику торгово-офисного центра позволяло покрыть все убытки и удовлетворить требования Банка "Траст", однако последний согласился на продажу этого объекта единым лотом, что значительно сузило круг потенциальных покупателей и снизило выручку от продажи этого имущества", - приводится позиция экс-руководителя "Вертикали" в решении суда.

Кассационная инстанция отметила избирательную позицию судов по оценке доказательств и отправила дело на новое рассмотрение.