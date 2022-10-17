При тушении пожара на ул. Солнечной в Самаре эвакуировали 10 человек

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В понедельник, 17 октября, примерно в 3:42, начался пожар на ул. Солнечной, 29 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.