Где получить бесплатные билеты на перформанс на Фабрике-кухне

В воскресенье, 30 октября и со 2 по 6 ноября на территории Фабрики-кухни, в самарском филиале Третьяковской галерее пройдут показы перформанса Акт ∞ "Акт бесконечности".

На показ может попасть любой желающий, для этого нужно пройти регистрацию в специальной форме и получить бесплатный билет по ссылке во "Вконтакте".

Проект приурочен к всероссийской акции "Ночь искусств", которая запланирована на 4 ноября.

Перформанс на Фабрике-кухне будет посвящен теме величия времени. За его постановку отвечает команда, активно работающая с новокуйбышевским театром-студией "Грань", режиссер Виктор Трегубов и хореограф Анастасия Шаброва. В постановке также участвует камерный хор Solaris под руководством Елены Юник и саунд-художник Михаил Фомин.

Начало мероприятия в 19:00.