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Страхование Финансы

ВСК: российские автомобилисты стали реже попадать в ДТП и становиться жертвами вандалов

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году общее число обращений за компенсацией по каско среди россиян снизилось на 24% по итогам 9 месяцев 2022 года — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Наибольшее число страховых случаев с начала года было зафиксировано (помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) в Краснодарском крае (4% от всех обращений), Татарстане (3%) и Ростовской области (2%). А самыми распространенными страховыми случаями по каско стали ДТП (47% обращений), бой стекол (32%) и противоправные действия третьих лиц (11%).

По оценкам ВСК, россияне стали более аккуратно водить авто. Так, доля страховых случаев, связанных с ДТП, снизилась с 52% в январе–августе 2021 года до 47% за тот же период 2022 года. Чаще всего участниками аварий в 2022 году становились мужчины (60%). Самыми "аварийными" водителями стали россияне в возрасте 30-40 лет (31%) и 40-50 лет (30%).

Также снизилось и число обращений в связи с противоправными действиями третьих лиц — доля подобных происшествий сократилась с 12% до 10%.

Доля страховых случаев, связанных с боем стекол, напротив, выросла — с 29% в 2021 году до 32% в 2022 году. Наибольшее число обращений по данному типу страхового события поступило от жителей Москвы (6%), Московской области (4%), Санкт-Петербурга (2%), Краснодарского края (1,5%).

Самое большое число обращений в связи с механическим воздействием животных в 2022 году поступило из Рязанской, Тульской и Челябинской областей. А абсолютным лидером по количеству происшествий из-за стихийных бедствий стал Краснодарский край.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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