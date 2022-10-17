В Самарской области пропал 60-летний мужчина

В Сызранском районе Самарской области разыскивают пропавшего 60-летнего мужчину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Житель с. Демидовка Геннадий Панчехин ушел из дома 1 октября и не вернулся. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, карие глаза, седые короткие волосы, есть лобная залысина и татуировки на руках.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" (8464) 33-38-66 либо 102.