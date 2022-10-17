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Страхование Финансы

Проект ВСК СВОИ стал лауреатом премии "Хрустальная пирамида 2022"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект СВОИ Страхового Дома ВСК стал лауреатом премии HR AWARD "Хрустальная пирамида 2022" в номинации "Технологическое решение года" в категории компаний с численностью более 5000 человек.

Премия "Хрустальная пирамида" учреждена в 2011 году Оргкомитетом Саммита HR-Директоров в сотрудничестве с РСПП и ежегодно присуждается для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми, а также привлечения внимания к сфере управления человеческим капиталом, поощрения организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.

Церемония награждения состоялась 13 октября в рамках XXI саммита HR-директоров России и СНГ в отеле Lotte Plaza в Москве. В ней приняли участие крупнейшие компании — Сбербанк, РЖД, Альфа-Банк, НЛМК, Росатом, Норильский никель, Галс и многие другие.

Платформа СВОИ — это корпоративный портал и мобильное приложение, объединяющие все каналы взаимодействия с сотрудниками, обучение, внутренние сервисы, обратную связь, мотивацию, коммуникации, геймификацию и витрину скидок от клиентов и партнеров ВСК.

"Развитие и рост компании, в первую очередь, зависит от профессионализма сотрудников. Создание сильной команды, где каждый может реализовываться и достигать высоких результатов, является одной из главных стратегических задач ВСК. Мы уверены, что формирование эффективных HR-решений, в частности работа платформы СВОИ, будет способствовать повышению лояльности наших сотрудников и привлечению новых квалифицированных специалистов. Победа в HR AWARD "Хрустальная пирамида 2022" подтверждает, что реализация HR-стратегии Страхового Дома проходит успешно", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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