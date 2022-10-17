Проект ВСК СВОИ стал лауреатом премии "Хрустальная пирамида 2022"

Проект СВОИ Страхового Дома ВСК стал лауреатом премии HR AWARD "Хрустальная пирамида 2022" в номинации "Технологическое решение года" в категории компаний с численностью более 5000 человек.
Премия "Хрустальная пирамида" учреждена в 2011 году Оргкомитетом Саммита HR-Директоров в сотрудничестве с РСПП и ежегодно присуждается для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми, а также привлечения внимания к сфере управления человеческим капиталом, поощрения организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.
Церемония награждения состоялась 13 октября в рамках XXI саммита HR-директоров России и СНГ в отеле Lotte Plaza в Москве. В ней приняли участие крупнейшие компании — Сбербанк, РЖД, Альфа-Банк, НЛМК, Росатом, Норильский никель, Галс и многие другие.
Платформа СВОИ — это корпоративный портал и мобильное приложение, объединяющие все каналы взаимодействия с сотрудниками, обучение, внутренние сервисы, обратную связь, мотивацию, коммуникации, геймификацию и витрину скидок от клиентов и партнеров ВСК.
"Развитие и рост компании, в первую очередь, зависит от профессионализма сотрудников. Создание сильной команды, где каждый может реализовываться и достигать высоких результатов, является одной из главных стратегических задач ВСК. Мы уверены, что формирование эффективных HR-решений, в частности работа платформы СВОИ, будет способствовать повышению лояльности наших сотрудников и привлечению новых квалифицированных специалистов. Победа в HR AWARD "Хрустальная пирамида 2022" подтверждает, что реализация HR-стратегии Страхового Дома проходит успешно", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.