На ж/д станции Октябрьск с рельсов сошел вагон грузового поезда

В понедельник, 17 октября, примерно в 13:03 в парке формирования составов на железнодорожной станции в Октябрьске сошел с рельсов вагон. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, вагон сошел с рельсов одной колесной парой и так проехал еще около 80 м до остановки.

Пострадавших нет. Повреждены элементы верхнего строения пути. Задержек в движении поездов не произошло. Обстоятельства и причину схода устанавливают.

На место происшествия выезжали помощник Сызранского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Сызранского ЛО МВД России, следователь ЦМСУТ СК России.

В связи со случившимся Сызранская транспортная прокуратура проводит проверку.