Ночью при пожаре в наркодиспансере один человек пострадал и 29 эвакуированы

Во вторник, 18 октября, в 2:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в медучреждении на Южном шоссе, 18 в Куйбышевском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что на первом этаже здания в палате происходило тление вещей. На борьбу с огнем были направлены 77 человек и 22 единицы техники.

В 2:52 пожар ликвидирован на площади 10 кв. м.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших нет, но пострадал 62-летний мужчина. Он госпитализирован. В целях безопасности было эвакуировано 29 человек в соседние корпуса.

Причина пожара устанавливается

Судя по карте Самары, по адресу, где был пожар, находится наркодиспансер.