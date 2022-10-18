В Сызрани 26 человек тушили загоревшееся сено

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В понедельник, 17 октября, примерно в 16:26, начался пожар в доме № 40 на станции Ново-Образцовское (957 км) в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.