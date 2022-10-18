В Самарской области загорелся КамАЗ

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В понедельник, 17 октября, в 12:21, загорелся КамАЗ в окрестностях скважины на Козловском месторождении в 3 км от с. Спиридоновка Сергиевского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.