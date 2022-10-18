В Самарской области сгорел гараж с машиной в с. Екатериновка

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В понедельник, 17 октября, примерно в 12:43 начался пожар на ул. Фабричной, 13 в с. Екатериновка Безенчукского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.