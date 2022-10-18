Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте

С 3 по 8 ноября пройдет ежегодная Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". Акция проводится в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах.
Организаторами являются Федеральное агентство по делам национальностей, в Самарской области — департамент внутренней политики Самарской области.
Ежегодно участниками акции становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. В 2021 г. к акции присоединились более 2,5 миллионов человек из всех регионов России и 95 стран мира. Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев. В Самарской области в прошлом году более 80 тысяч человек стали участниками Большого этнографического диктанта. Из 85 субъектов РФ Самарская область заняла 6 место по количеству участников.
Цель проведения Диктанта — привлечение внимания к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Знание народных традиций и обычаев способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов России, а также поднимает уровень этнографической грамотности у людей, проживающих в нашей стране.
Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из 30 вопросов:
20 — общих для всех;
10 — уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок — посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.
Время прохождения — 45 минут.
В онлайн-формате акция пройдет в период с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru в каждом субъекте Российской Федерации и за рубежом. Принять участие в акции офлайн можно 3 ноября в 11:00 на нескольких площадках, среди которых Дом дружбы народов, Софийский собор, Самарская историческая мечеть и др.
Более подробную информацию о Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант" можно узнать на сайте www.miretno.ru, в официальной группе ВКонтакте или у регионального координатора (Гиносян Лилит Арменовна, тел.: 214-49-68, 89879181470, e-mail: GinosyanLA@samregion.ru).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.