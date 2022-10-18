Из "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 250 человек из-за короткого замыкания

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Во вторник, 18 октября, около 12:25, сработала пожарная сигнализация в здании на Московском шоссе, 81а в Самаре. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС России.