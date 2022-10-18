Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ о вкладе самарцев в восстановление Донбасса

Президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе личной встречи обсудили вопрос оказания помощи жителям новых субъектов, вошедших в состав России: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Самарская область ведет системную работу в этом направлении, отправляя гуманитарную помощь, принимая вынужденных переселенцев с Донбасса, а также оказывая комплексную поддержку городу ДНР Снежное.

"27 мая мы первыми из субъектов Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве с городом Снежное", — рассказал Дмитрий Азаров главе государства.

Самарская область оказывает максимальное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы муниципалитета. Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, чтобы форсировать проведение работ по различным отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства.

"Мы, действуя сообща, утвердили совместный план по ремонту жилищно-коммунальной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. Действовали только на основании мнения жителей этого города и, конечно же, с администрацией, - доложил Дмитрий Азаров. - Соответственно, план, который мы утвердили, - это 81 объект".

Губернатор Самарской области подчеркнул, что большая часть намеченных работ уже выполнена. Восстановлены 3 школы, 2 медицинских учреждения, 13 котельных, 5 тепловых пункта и объекта теплоснабжения, 40 объектов водоснабжения и канализации, 6 многоквартирных домов, 4 дороги протяженностью более 5 километров. В порядок приведены музей и детско-юношеская спортивная школа.

"Полная реконструкция школы позволила 8 сентября, в День освобождения Донбасса, провести первый турнир по греко-римской борьбе. Участвовали ребята из Донецкой и Луганской народных республик, — рассказал Дмитрий Азаров президенту. — Кстати, это всего 10-12 километров от Саур-Могилы — от знаменательного, замечательного комплекса, который был восстановлен. И конечно, с удовольствием тоже посмотрел эту торжественную церемонию. Турнир прошел на ура".

Кроме ремонтно-строительных работ в образовательных учреждениях, организовано сотрудничество педагогов по вопросам методической поддержки. Были переданы необходимая учебная, детская литература, которой очень не хватало в школьных библиотеках Снежного. В город-побратим также доставлен современный спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, компьютеры, школьная мебель, оргтехника.

Продолжается и гуманитарная помощь Донбассу. "Вообще, Владимир Владимирович, в эту помощь Донбассу включились буквально все жители региона. Более 1,5 тысячи тонн грузов мы отправили, 84 гуманитарные колонны. Это и пожертвования людей, общественных организаций, предприятий — все включились в помощь и поддержку Донбасса", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Комплексная поддержка Снежного со стороны Самарской области получила высокую оценку и благодарность со стороны президента России. "Хорошо. Спасибо большое", — оценил проведенную работу Владимир Путин.