Игорь Комаров провел личный прием граждан, проживающих в ПФО

Во вторник, 18 октября, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей Татарстана, Удмуртской и Чувашской Республики, а также Самарской области.

От Самарской области в ходе приема, на котором присутствовали первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, было рассмотрено обращение секретаря общественного объединения "Совет села Тимофеевка", жительницы села Тимофеевка Ставропольского района Екатерины Кобзарь, которая обратилась с просьбой поставить на контроль строительство новой сельской школы и соблюдение необходимых норм качества при строительстве.

Председатель правительства Самарской области сообщил, что к решению вопроса по строительству новой школы в селе Тимофеевка региональные власти приступили еще в прошлом году.

"Для решения этого вопроса в 2021 году при формировании областного и местных бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг. был предусмотрен 641 млн руб. на строительство новой школы. Проект новой школы рассчитан на 650 обучающихся, предусматривает современную столовую на 100 мест, два спортивных зала, три универсальные спортивные площадки на территории школы, а также современный актовый зал. 14 июня текущего года администрацией Ставропольского района был заключен муниципальный контракт с компанией "СтройИнжиниринг" на выполнение строительно-монтажных работ. Работы активно ведутся, уже завершено строительство монолитной фундаментной плиты и буквально на следующей неделе подрядчик приступает к кладке первого этажа", — отметил Виктор Кудряшов.

Жители села Тимофеевка подняли вопрос о необходимости новой школы еще в 2014 году. Благодаря поддержке и пониманию актуальности проблемы со стороны главы региона Дмитрия Азарова, правительства Самарской области, депутатов Самарской губернской думы вопрос был решен: в 2022 году в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области" началось строительство школы.

По результатам приема, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поручил правительству региона организовать необходимые мероприятия, предусматривающие контроль за сроками строительства нового объекта образовательной инфраструктуры на территории села Тимофеевка, а также предусмотреть контрольные мероприятия, которые помогут оценивать качество выполняемых работ.

Соответствующее поручение будет направлено в адрес губернатора Самарской области, отчет о результатах проведенных мероприятий необходимо будет предоставить в адрес Полномочного представителя президента в ПФО в срок до 1 сентября 2023 года, промежуточные результаты - до 1 июня.

Главному федеральному инспектору по Самарской области Михаилу Феоктистову поручено взять исполнение поручений на личный контроль. "На самом деле, нужно закончить раньше, задача стоит до 1 сентября не только закончить строительные работы, но и чтобы 1 сентября дети пошли в новую школу, поэтому необходимо уточнить и контролировать графики работ", - резюмировал Игорь Комаров.

"Строительная готовность будущей школы на текущий момент оценивается в 15%, параллельно ведется монтаж модульной котельной, готовность которой уже составляет 30%. Общий срок завершения работ согласно подписанному контракту - сентябрь 2023 года. Будем стремиться завершить все работы раньше. Я уверен, с этой задачей справимся", - сообщил Виктор Кудряшов.