16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" на выезде победила "Горняк-УГМК" Хоккеисты ЦСК ВВС выиграли второй матч с "Фениксом" — 2:1 ХК "Лада" обыграл "Челмет" "Лада" по буллитам победила "Южный Урал" В "Ладе" и "Ладье" изменились составы

Хоккей Спорт

"Лада" на выезде победила "Горняк-УГМК"

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 18 октября, ХК "Лада" одержал победу на выезде.

К середине стартового периода Никита Аноховский и Роман Ивашов по разу отправили шайбу в ворота Георгия Романова.

В концовке периода экс-ладовец Семен Кизимов отыграл одну шайбу (1:2).

На 26-й минуте Михаил Патрикеев забросил свою первую шайбу за "Ладу".

В середине матча единоборство еще одного экс-ладовца Максима Денежкина и Евгения Бодрова завершилось тем, что оба не смогли продолжить матч. Тольяттинец Бодров получил травму и покинул лед на носилках, а Денежкин получил 5+20 и отправился в раздевалку.

Николай Глухов и Аноховский по разу реализовали численное преимущество — 1:5.

В третьем периоде счет не изменился — "Лада" одержала победу в заключительном матче выездной серии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6