"Лада" на выезде победила "Горняк-УГМК"

Во вторник, 18 октября, ХК "Лада" одержал победу на выезде.
К середине стартового периода Никита Аноховский и Роман Ивашов по разу отправили шайбу в ворота Георгия Романова.
В концовке периода экс-ладовец Семен Кизимов отыграл одну шайбу (1:2).
На 26-й минуте Михаил Патрикеев забросил свою первую шайбу за "Ладу".
В середине матча единоборство еще одного экс-ладовца Максима Денежкина и Евгения Бодрова завершилось тем, что оба не смогли продолжить матч. Тольяттинец Бодров получил травму и покинул лед на носилках, а Денежкин получил 5+20 и отправился в раздевалку.
Николай Глухов и Аноховский по разу реализовали численное преимущество — 1:5.
В третьем периоде счет не изменился — "Лада" одержала победу в заключительном матче выездной серии.
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