Самарские следователи задержали убийцу дальнобойщиков

Самарским следователям удалось раскрыть серию убийств и ограблений дальнобойщиков 20-летней давности, сообщает "КП-Самара".

В 1998 г. в Самарской области в районе с. Красный Яр был убит дальнобойщик - ему выстрелили в упор в живот. Самарец занимался перевозкой автомобилей, в свой последний рейс он отправился в Челябинск, но, не доехав нескольких километров до дома, был убит. Согласно материалам уголовного дела, в тот момент за фурой ехали на машине пожилые супруги, они видели убегающего в лес убийцу.

Со слов свидетелей, большегруз начал вилять из стороны в сторону и остановился на обочине. С водительской стороны вышел мужчина, он держался за живот, прошел несколько метров и упал в траву. Пассажир - молодой парень - спрыгнул из кабины и убежал в сторону леса. Пенсионеры запомнили его, позже полицейские смогли с их слов составить портрет подозреваемого.

Следователи провели большую работу, но поймать преступника не удалось. Прошло 24 года, за это время появилось современное оборудование, усовершенствовались методы работы криминалистов, да и свидетели, которые раньше молчали из-за страха, начали говорить и рассказывать новые детали и обстоятельства. Криминалист СУ СКР по Самарской области Олег Трухман начал разбираться в этом деле, отправил на повторную экспертизу отпечатки пальцев, взятые в кабине на пассажирском сиденье, и в базе данных высветился подозреваемый.

"Это был житель Челябинска, но мы понимали - он может сказать, что погибший дальнобойщик его просто подвозил и он непричастен к его смерти. Но чутье подсказывало, что это он. В Челябинск в служебную командировку были направлены самарские оперативники, которые по приезде сообщили много полезного", - рассказал криминалист.

По словам знакомых, в конце 1990-х мужчина начал уезжать из города якобы на заработки. Спустя некоторое время он возвращался с крупными суммами денег. Выяснилось, что в то время, когда был убит дальнобойщик из Самары, челябинец купил автомобиль, причем цена машины была примерно эквивалентна сумме, украденной у погибшего. Опытный криминалист обратил внимание на показания знакомых подозреваемого. Насторожило, что преступник не один раз приезжал из "командировок" с большими деньгами. Во взаимодействии с коллегами из Центрального аппарата Следственного комитета России было найдено нераскрытое дело о нападении на дальнобойщика в Республике Башкирия. Данные события происходили в 2008 г., пострадавшему удалось выжить и точно описать преступника. Уголовное дело было передано в производство коллег из Башкирии, которые совместно со столичными следователями произвели задержание в Челябинске.

Интересно, что убийца с многолетним стажем во время задержания сказал оперативникам "Ну, наконец-то! Как камень с души свалился". Все эти годы преступник будто мучился от безнаказанности за свои тяжкие преступления. В настоящее время расследование продолжается, подозреваемый находится под стражей.