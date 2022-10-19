"Ладью" покинули три хоккеиста

Хоккейный клуб "Лада" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с защитником Романом Авдюшкиным.

В сезоне 2022/23 Авдюшкин сыграл за "Ладью" в десяти матчах, в которых забросил одну шайбу. В сезоне 2021/22 Роман сыграл за тольяттинскую молодежную команду в 62 матчах, набрав 4 (1+3) очка.

Нападающие Юрий Лапшин и Тимур Миннеханов покидают Тольятти - действие пробных контрактов прекращено.