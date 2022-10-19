Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев "Лидеры России" - "Президент для всех нас является примером"

В среду, 19 октября, губернатор Дмитрий Азаров пообщался с победителями и суперфиналистами конкурса управленцев "Лидеры России". Глава региона ежегодно выступает наставником флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Руководитель Самарской области и молодые управленцы обсудили планы совместной работы и проекты, которые могут быть реализованы в интересах жителей региона и всей страны.

"Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения, стартовавший 5 лет назад по поручению главы государства Владимира Путина. За это время на участие в конкурсе было подано более 840 тысяч заявок со всей страны. Ключевая цель "Лидеров России" - развитие и подготовка управленческих кадров высокого уровня, ускорение их профессионального роста. Победители конкурса получают образовательный грант и возможность в течение года участвовать в программе наставничества - сотрудничать с ведущим управленцем страны, перенимать опыт в интересующих областях, реализовывать различные проекты, получать помощь в продвижении собственных инициатив.

По приглашению организаторов "Лидеров России" в число наставников конкурса наряду с руководителями администрации президента РФ, Правительства РФ, госкорпораций, ведущих предприятий страны входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году по итогам четвертого конкурса "Лидеры России" Дмитрий Азаров стал наставником для трех победителей конкурса — Алексея Ермолаева (Самара, директор магазина ООО "Домашний интерьер"), Артура Котова, (Красноярск, руководитель офиса развития бизнеса ОАО "Красцветмет"), Анастасии Пермяковой (Москва, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ). Сегодня в режиме ВКС состоялась их встреча с Губернатором Самарской области.

"Я все годы проведения "Лидеров России" являюсь наставником конкурса. Для меня это очень важно, горжусь этим. Вижу символизм, что встречаюсь сегодня с "Лидерами России" после встречи с нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Хочу сказать, что всегда встреча с Президентом — это большая ответственность и большая подготовка. Владимир Владимирович очень предметно знает ситуацию в любом регионе, отрасли. Разговор длился больше 40 минут, обстоятельный, по разным темам. Благодарен Президенту, что в этот период, непростой, он нашел время для погружения в проблематику Самарской области, помощи в реализации наших намерений по крупнейшим проектам, — рассказал Дмитрий Азаров, — Конечно, Президент для всех нас является примером того, как нужно организовывать время, находить время, как относиться к просьбам сограждан. Ряд вопросов, которые я обозначал в разговоре с Президентом, был инициирован жителями нашего региона. Вопросы разные по масштабу, некоторые мелкие вроде бы, но Владимир Владимирович внимательно отнесся и дал соответствующие поручения. За что я ему искренне благодарен. Нам есть на кого равняться".

Как наставник "Лидеров России" Дмитрий Азаров также принимает участие в супефиналах конкурса. В этом году Глава региона в качестве задания предложил участникам отработать кейс по созданию модели антикризисного управления территориями в условиях внешнего давления "УпраVленец". Задача касалась организации помощи городу Снежное в Донецкой Народной Республике, которому Самарская область оказывает содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы. Участниками конкурса был озвучен целый ряд предложений о том, как выстроить работу штаба по восстановлению города, на что обратить внимание.

"Находясь в тесном взаимодействии с горожанами, мы восстанавливаем там нормальную, человеческую жизнь. И ваши идеи нам пригодились, часть из них мы применяли при реализации наших планов. Многие участники конкурса "Лидеры России" сегодня на Донбассе помогают восстанавливать экономику, находить решения сложнейших задач, делятся своим управленческим опытом, внося свой вклад в восстановление и развитие этих регионов. Признателен участникам конкурса "Лидера России", они показывают хороший пример для наших сограждан", — сказал Дмитрий Азаров в ходе общения с наставляемыми управленцами.

На встрече с Главой Самарской области победители "Лидеров России" подготовили презентации о себе, представили свои проекты и инициативы. Так, например, Алексей Ермолаев обозначил необходимость в создании единого ресурса по оказанию помощи населению, в том числе, участникам СВО и их семьям. Такой центр или платформа призваны объединить на своей базе все существующие меры помощи людям, предоставлять необходимую информацию. Второй проект Алексея Ермолаева — открыть тренинговый центр по обучению и подготовке лиц в сложившейся сложной обстановке (в том числе, оказания первой медицинской помощи, психологической поддержке, поведению в стрессовых ситуациях). Базовые знания населения в этой сфере, порой, могут спасти жизнь родным, близким и людям, оказавшимся в беде, в экстренной ситуации столкнувшимся с угрозой здоровью. Такую школу для жителей всех возрастов было предложено организовать на базе Центра развития талантов и трансформации государственного управления "Таволга". Дмитрий Азаров поддержал проект по созданию тренингового центра, а также дал ряд рекомендаций и посоветовал доработать инициативы по ряду направлений. Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.

"Надеюсь, что у нас с вами получится в партнерстве воплотить те идеи и проекты, над которыми вы работаете. В этих особых условиях, надеюсь, у вас и настрой особый. Очень рассчитываю на ваше понимание этого периода. Внутренняя мобилизация, внутренняя готовность к вызовам, думаю, у вас есть", — отметил Глава региона.

Отметим, что Самарская область традиционно находится в лидерах среди регионов по числу участников конкурса управленцев и его финалистов. Так, в 2022 году 63-й регион вошел в топ-5 по количеству заявок на участие в "Лидерах России" (3207). Более 70 талантливых управленцев прошли в финал. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в регионе проходила профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям на базе центра "Таволга". В суперфинале конкурса прошли 7 представителей Самарской области.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня стране как никогда нужны профессиональные управленческие кадры, руководители — лидеры.

"Именно в такой период страна нуждается в лидерах большее всего. В лидерах, которые готовы взять ответственность, повести за собой, приободрить, вдохновить, в лидерах, которые не опускают руки, сталкиваясь со сложностями и задачами, которые, на первый взгляд, кажутся нерешаемыми. Сейчас время именно таких людей", — подчеркнул Глава Самарской области.