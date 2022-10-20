"Ладья" проиграла "Тюменскому легиону"

В среду, 19 октября, "Ладья" встречала "Тюменский легион".

Счет на 24-й минуте открыл нападающий волжан Остап Маслов — 1:0.

Но, менее чем через минуту Иван Меледин сравнял счет, а в середине второго периода Александр Лазарев удачно подставил клюшку под бросок партнера (1:2).

В третьем периоде Данила Ганин в большинстве увеличил счет — 1:3.

На 54-й минуте тольяттинцы последовало двойное удаление у гостей, но реализовать такое преимущество "Ладья" не сумела. Счет до финальной сирены не изменился.