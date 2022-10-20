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Альфа-Банк поддержит предпринимателей при выходе на маркетплейсы

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк сопроводит бизнес от старта до продаж на Оzon и других e-com площадках.

Теперь не надо изучать рынок самостоятельно и придумывать нишу. В Альфа-Банке помогут исследовать рынок, подобрать направление и даже товар, с которым заходить на маркетплейсы — если клиент новичок. Предпринимателю останется только выбрать бизнес и объем вложений.

Для опытных мерчантов также есть предложение — партнеры банка возьмут на себя логистику: заберут товар от поставщика, отсортируют, правильно маркируют и отгрузят на маркетплейс.

В бизнес-процессах тоже все понятно и прозрачно. Ежедневно в удобном мессенджере будут приходить отчеты о продажах: сколько и каких товаров продано, в каких регионах были покупки, какие отзывы и оценки оставили покупатели.

"Мы видим, что нашим клиентам нужна не только финансовая поддержка. У многих из них есть желание открыть бизнес, но они не знают с чего начать и что делать потом. Мы предлагаем готовое решение и всестороннюю поддержку при выходе на маркетплейсы, а также в течение всего периода работы. Партнерский сервис возьмет на себя не только консультирование, но и сделает все — от покупки до маркировки и отгрузки товара на склад", — рассказал Владимир Борисенко, руководитель департамента развития малого и микробизнеса в партнерском канале.

Для клиентов Альфа-Банка специальная цена. Открыть счет и узнать подробности об услуге можно здесь.

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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