В Самарской области добровольная пожарная команда помогла потушить пожар в с. Новокуровка

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В четверг, 20 октября, примерно в 4:48, начался пожар на ул. Кооперативной, 3 в с. Новокуровка Хворостянского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.