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Страхование Финансы

ВСК вошла в топ рейтинга самых "зеленых" страховых компаний России

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК вошел в топ ESG-рейтинга среди страховых компаний России. Анализ рынка проводили издание РБК и Национальное рейтинговое агентство (НРА).

ESG-индекс (англ. Environmental — экология, Social — социальное развитие, Governance — корпоративное управление) российского бизнеса — аналитический продукт, в рамках которого каждая ESG-компонента была оценена по особой методике, основанной на лучших мировых практиках. Работа экспертов позволила оценить, насколько каждая компания следует практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности.

Всего в итоговый перечень были отобраны 115 анкет, из которых 20 принадлежали банкам и страховым компаниям. Среди других отраслей экономики представлены агропромышленный сектор, добывающие направления, металлургия, строительство, телекоммуникации и ИТ, энергетика и различные виды производства.

При оценке банков и страховых компаний внимание уделялось не только экологичности операционной деятельности (зелёный офис, электронный документооборот, снижение объёма твёрдых бытовых отходов, ресурсо- и энергосберегающие технологии), но и усилиям финансовых институтов по формированию зелёного инвестиционного или кредитного портфеля, предоставлению преференций зелёным заёмщикам и стимулированию ESG-подходов среди клиентов.

"Мы социально-ориентированная компания, прозрачная для всех клиентов, участвуем в благотворительных и социально-значимых проектах. На протяжении всего сезона ВСК поддерживала проведение фестиваля IRONSTAR, в котором приняли участие тысячи желающих. В июле был запущен проект "Цифровая клиника", в котором всем клиентам ВСК, даже без оформленных полисов, бесплатно доступна служба плановой психологической поддержки. Такова основа нашей философии управления. Мы благодарны, что принципы нашей социальной ответственности, были отмечены профессионалами. Уверен, что попадание Страхового Дома в первую категорию с уровнем ESG-индекса 460-800 является заслугой всей нашей профессиональной команды", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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