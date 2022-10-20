Президент России Владимир Путин поздравил со 110-летием самарский коллектив ОДК-Кузнецов

В четверг, 20 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив самарского предприятия ОДК-Кузнецов Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха со 110-летием создания.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России. Отдельное внимание президент уделил самоотверженному труду коллектива завода в годы Великой Отечественной войны, когда в тяжелейших условиях эвакуации было обеспечено бесперебойное производство авиационных двигателей для штурмовиков Ил-2.

"У ваших предприятий славная, богатая трудовыми свершениями история. Во многом благодаря профессионализму и самоотверженности талантливых ученых, конструкторов, инженеров, специалистов коллективы заводов всегда с честью выполняли ответственные государственные задачи, вносили значимый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Так было и в годы Великой Отечественной войны, когда в тяжелейших условиях - и в Москве, и на новой производственной площадке в Куйбышеве - они надежно обеспечивали авиационными двигателями боевые самолеты Военно-воздушных сил РККА, приближая Победу", - отметил президент.

"Важно, что нынешнее поколение заводчан трудится основательно, с полной отдачей, широко внедряет передовые идеи и разработки, реализует перспективные проекты в сфере производства и сервисного обслуживания авиамоторов, двигателей, индустриальных газотурбинных установок в интересах Министерства обороны РФ, крупнейших отечественных компаний. И конечно, отрадно, что вы бережно храните преемственность поколений, продолжаете замечательные традиции, заложенные ветеранами", - говорится в телеграмме главы государства.

Самарская область исторически играет одну из ключевых ролей в освоении космоса. Именно на самарской земле была создана ракета, на которой Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Наши ракеты-носители уже много десятилетий служат стране, выводя в космическое пространство пилотируемые и транспортные корабли, автоматические космические аппараты. Огромную роль в этой сложнейшей работе играет труд коллектива самарского завода "Кузнецов", где не только собирают двигатели, но и производят комплектующие для ракет-носителей.

Напомним, 21 сентября с космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22". К Международной космической станции отправился экипаж из трех человек во главе с командиром корабля Героем России, летчиком-космонавтом РФ Сергеем Прокопьевым.

"В том, что состоялся очередной успешный старт, конечно огромный вклад всех тружеников РКЦ "Прогресс", ПАО "Кузнецов", "Тяжмаша". Благодаря трудовым коллективам этих славных предприятий Самарская область является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в мире", — отметил Дмитрий Азаров, поздравляя участников пуска.

ПАО "ОДК-Кузнецов" — ведущее двигателестроительное предприятие России, где осуществляется проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации авиационных, наземных и ракетных двигателей. Входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Предприятие включает три ключевых составляющих — конструкторское бюро, завод серийного производства двигателей и уникальную испытательную базу.

ПАО "ОДК-Кузнецов" ведет отсчет своей истории с 1912 года. В 1941 г. завод был эвакуирован из Москвы в г. Куйбышев (ныне — Самара). Предприятие названо в честь генерального конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, под руководством которого было создано 57 оригинальных и модифицированных авиационных и ракетных двигателей марки "НК". Продукция ПАО "ОДК-Кузнецов" имеет особое значение для поддержания боеготовности дальней авиации Военно-космических сил России. На предприятии были сконструированы, произведены и технически обслуживаются двигатели НК-12 для самолетов Ту-95МС, НК-25 для Ту-22М3 и НК-32 для Ту-160. В 2020 г. предприятием возобновлено серийное производство двигателей НК-32 серии 02 для модернизированного Ту-160. Самарские моторостроители более 60 лет являются монопольными производителями двигателей для ракет-носителей типа "Союз". 100% пилотируемых российских космических пусков и до 80% коммерческих производится с использованием двигателей РД-107/108 и их модификаций, произведенных ПАО "ОДК-Кузнецов". Газотурбинные двигатели "наземного" применения НК-12СТ, НК-14СТ, и НК-36СТ мощностью от 6,3 до 25 МВт сегодня используются в составе газоперекачивающих агрегатов ПАО "Газпром", нефтегазовой перерабатывающей промышленности России и иностранных газовых компаний. В настоящее время в ПАО "ОДК-Кузнецов" ведутся работы по разработке и внедрению в серийное производство перспективного изделия большой мощности.