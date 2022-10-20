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Выборы Власть и политика

Политологи: Развитие Самарской области стало более быстрым и динамичным

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У губернатора Самарской области Дмитрия Азарова есть высокие шансы заручиться поддержкой Кремля и успешно избраться на второй срок, считает вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский. С ним согласен и руководитель агентства "Максимов-консалтинг" Андрей Максимов.

Эксперты считают, что за пять лет Дмитрий Азаров доказал эффективность проводимой его командой политики, а высокая оценка работы от главы государства может быть сигналом, что самарского губернатора поддержат на выборах в 2023 году.

Напомним, 18 октября на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым президент РФ Владимир Путин положительно оценил ситуацию в регионе, назвав ее хорошей и стабильной. Он отметил высокую инвестиционную привлекательность региона и уровень промышленного производства.  В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки армии.

Ростислав Туровский: "Встреча самарского губернатора Азарова с президентом РФ Владимиром Путиным может считаться позитивным сигналом для главы региона. Фактически это возможный старт предвыборной кампании, где Азаров имеет высокие шансы заручиться поддержкой Кремля и далее успешно избраться на второй срок.

С приходом Дмитрия Азарова развитие Самарской области стало более быстрым и динамичным, отмечает руководитель агентства "Максимов-консалтинг" Андрей Максимов.

"Самарская область – это регион, который хорошо, быстро и динамично развивается. Там есть возможности для развития современных наукоемких технологий – и все это активно используется. Президент РФ Владимир Путин демонстрирует положительное отношение не столько лично к губернатору Дмитрию Азарову, сколько к результатам работы региональной власти в целом и достижениям области. В принципе, и до Азарова все хорошо работало в регионе, но с его приходом развитие стало более быстрым и динамичным. Там же и космическая отрасль, и авиационная – все современные наукоемкие производства. Для страны это важно и актуально, особенно сейчас", - считает Андрей Максимов.

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