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Хоккей Спорт

"Ладья" во второй игре обыграла "Тюменский легион" - 4:2

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 октября, "Ладья" во второй игре обыграла "Тюменский легион" - 4:2.

Счет на 6-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Богдан Чумаков, для которого эта шайба стала первой в МХЛ.
Гости отыгрались на 12-й минуте после броска Артема Нагибина (1:1). Вскоре Александр Лазарев в большинстве вывел тюменцев вперед.

На последних секундах стартовой трети Марат Калимуллин пробил при розыгрыше "5 на 3" Аресния Коковашина броском в ближний угол — 2:2.

На 25-й минуте гости получили право на буллит, но Даниил Захаров выручил хозяев после броска Александра Лазарева.
В концовке периода Данила Гроза отправил шайбу в девятку ворот "Тюменского Легиона" (3:2).

В концовке матча гости заменили голкипера полевым игроком, но Максим Елькин отправил шайбу в пустые ворота — 4:2 "Ладья" взяла реванш за поражение в первом матче.

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