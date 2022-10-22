В Самаре рядом с Домом печати горело здание

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В пятницу, 21 октября, примерно в 19:46 произошел пожар в неэксплуатируемом здании на ул. Авроры, 152 (на территории бывшего автобусного парка), сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.