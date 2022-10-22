Дарья Касаткина пробилась на Итоговый турнир WTА

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина впервые в карьере примет участие в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года.

Как сообщает РБК, в последний раз представительница России участвовала в подобном соревновании в 2016-м: тогда Светлана Кузнецова дошла до полуфинала.

Касаткина заняла место в восьмерке сильнейших теннисисток планеты по итогам года и сможет впервые в карьере принять участие на турнире. Ранее на него квалифицировались Ига Свентек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула (США), Кори Гауфф (США) и Каролин Гарсия (Франция). Представительница России лишь один раз побеждала в турнире (Мария Шарапова в 2004 году).

Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США), его призовой фонд составляет $5 млн.