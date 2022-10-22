Дарья Касаткина пробилась на Итоговый турнир WTА

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина впервые в карьере примет участие в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года.
Как сообщает РБК, в последний раз представительница России участвовала в подобном соревновании в 2016-м: тогда Светлана Кузнецова дошла до полуфинала.
Касаткина заняла место в восьмерке сильнейших теннисисток планеты по итогам года и сможет впервые в карьере принять участие на турнире. Ранее на него квалифицировались Ига Свентек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула (США), Кори Гауфф (США) и Каролин Гарсия (Франция). Представительница России лишь один раз побеждала в турнире (Мария Шарапова в 2004 году).
Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США), его призовой фонд составляет $5 млн.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!