Ростислав Хугаев: в регионе выполняются все задачи, поставленные Владимиром Путиным

Почетный гражданин Самары, председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев подчеркнул, что в регионе активно выполняются все задачи, которые были намечены и поставлены президентом Владимиром Владимировичем Путиным - в том числе в строительной отрасли.
Хугаев отметил на высоком уровне командную работу губернатора Дмитрия Азарова, правительства области, депутатов Самарской губернской думы, министерств и ведомств.
Тенденция успешного строительства важных инфраструктурных объектов, по мнению почетного гражданина Самары, была заложена еще пять лет назад. Когда Дмитрий Азаров вступил на пост главы региона, в губернии активно шла подготовка к чемпионату мира по футболу-2018.
"Тогда существовали сомнения, что Самара успеет подготовиться к чемпионату. Однако глава региона ежедневно контролировал подготовку к ЧМ-2018, формировал работу всех служб и ведомств, - рассказывает председатель Союза народов Самарской области. - Итоги эффективного взаимодействия и управления тогда оценили и жители, и гости региона. Матчи чемпионата мира в Самаре посетили 500 тысяч человек из 140 стран мира".
Работа по реализации проектов в строительной отрасли, добавил Хугаев, в регионе продолжается. Введены в эксплуатацию новые социальные объекты, в том числе в рамках нацпроектов, детские сады, школы, учреждения здравоохранения, спорта и социального обеспечения, объекты ЖКХ и дорожного строительства.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.