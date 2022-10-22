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Облправительство Власть и политика

Ростислав Хугаев: в регионе выполняются все задачи, поставленные Владимиром Путиным

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почетный гражданин Самары, председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев подчеркнул, что в регионе активно выполняются все задачи, которые были намечены и поставлены президентом Владимиром Владимировичем Путиным - в том числе в строительной отрасли.

Хугаев отметил на высоком уровне командную работу губернатора Дмитрия Азарова, правительства области, депутатов Самарской губернской думы, министерств и ведомств.

Тенденция успешного строительства важных инфраструктурных объектов, по мнению почетного гражданина Самары, была заложена еще пять лет назад. Когда Дмитрий Азаров вступил на пост главы региона, в губернии активно шла подготовка к чемпионату мира по футболу-2018.

"Тогда существовали сомнения, что Самара успеет подготовиться к чемпионату. Однако глава региона ежедневно контролировал подготовку к ЧМ-2018, формировал работу всех служб и ведомств, - рассказывает председатель Союза народов Самарской области. - Итоги эффективного взаимодействия и управления тогда оценили и жители, и гости региона. Матчи чемпионата мира в Самаре посетили 500 тысяч человек из 140 стран мира".

Работа по реализации проектов в строительной отрасли, добавил Хугаев, в регионе продолжается. Введены в эксплуатацию новые социальные объекты, в том числе в рамках нацпроектов, детские сады, школы, учреждения здравоохранения, спорта и социального обеспечения, объекты ЖКХ и дорожного строительства.

Гид потребителя

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