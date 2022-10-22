Две лодки столкнулись на стрелке рек Волги и Самары

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В субботу, 22 октября, примерно в 19:10 в районе стрелки рек Волги и Самары произошло столкновение двух лодок типа "Казанка", сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.