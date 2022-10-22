Александр Мордвинов: Фонд капремонта не занимается переселением из аварийного жилья

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов опроверг информацию о том, что регион из-за Фонда капитального ремонта якобы не выполняет программу переселения из аварийного жилья.
"Почему-то в социальных сетях переселение из аварийного жилья связали с деятельностью регионального оператора "Фонд капитального ремонта". Это может только свидетельствовать об уровне компетенции авторов таких сообщений и комментариев. Поясню, что ФКР (Фонд капитального ремонта. - Прим. Волга Ньюс) никогда этим не занимался. К его компетенции относятся только различные виды капитального ремонта домов. И все. Переселением из аварийного фонда занимаются коллеги из минстроя и муниципалитетов. Причем знаю, что эта работа идет по плану и ожидается, что на год раньше запланированного, а точнее, в 2024 году, регион полностью решит задачу - переселит людей из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года", - прокомментировал Александр Мордвинов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.