Александр Мордвинов: Фонд капремонта не занимается переселением из аварийного жилья

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов опроверг информацию о том, что регион из-за Фонда капитального ремонта якобы не выполняет программу переселения из аварийного жилья.

"Почему-то в социальных сетях переселение из аварийного жилья связали с деятельностью регионального оператора "Фонд капитального ремонта". Это может только свидетельствовать об уровне компетенции авторов таких сообщений и комментариев. Поясню, что ФКР (Фонд капитального ремонта. - Прим. Волга Ньюс) никогда этим не занимался. К его компетенции относятся только различные виды капитального ремонта домов. И все. Переселением из аварийного фонда занимаются коллеги из минстроя и муниципалитетов. Причем знаю, что эта работа идет по плану и ожидается, что на год раньше запланированного, а точнее, в 2024 году, регион полностью решит задачу - переселит людей из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года", - прокомментировал Александр Мордвинов.