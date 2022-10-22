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Облправительство Власть и политика

Александр Мордвинов: Фонд капремонта не занимается переселением из аварийного жилья

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов опроверг информацию о том, что регион из-за Фонда капитального ремонта якобы не выполняет программу переселения из аварийного жилья.

"Почему-то в социальных сетях переселение из аварийного жилья связали с деятельностью регионального оператора "Фонд капитального ремонта". Это может только свидетельствовать об уровне компетенции авторов таких сообщений и комментариев. Поясню, что ФКР (Фонд капитального ремонта. - Прим. Волга Ньюс) никогда этим не занимался. К его компетенции относятся только различные виды капитального ремонта домов. И все. Переселением из аварийного фонда занимаются коллеги из минстроя и муниципалитетов. Причем знаю, что эта работа идет по плану и ожидается, что на год раньше запланированного, а точнее, в 2024 году, регион полностью решит задачу - переселит людей из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года", - прокомментировал Александр Мордвинов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

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Долгий путь.

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