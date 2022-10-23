В реке Чапаевка под Самарой нашли тело утонувшего рыбака

В субботу, 22 октября, около с. Яблоновый овраг Волжского района разыскали утонувшего рыбака. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

45-летний мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Связи с ним не было и 22 октября полицейские попросили спасателей проверить реку Чапаевка.

В результате тело мужчины нашли в 6 м от берега. Причину гибели рыбака установят правоохранители.