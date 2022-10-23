Хоккеисты "Лады" обыграли "Рязянь-ВДВ" - 4:2

В воскресенье, 23 октября, в Тольятти хоккеисты "Лады" встретились с "Рязянью-ВДВ".

Счет открыли Рязанцы на 14 минуте первого тайма. Уже через пять минут "Лада" сравняла счет.

Во втором периоде тольяттинцы отправили в ворота соперника еще три шайбы. На 53 минуте матча в третьем периоде "Рязянь-ВДВ" забила свой второй гол.

Итог — победа "Лады" 4:2.

Следующую игру тольяттинцы проведут дома. 25 октября они сыграют с "Химиком".