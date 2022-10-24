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Экономика и бизнес

Свыше 750 млн рублей выделено на зимнее содержание основных дорог в Самаре

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало на сайте госзакупок два лота, связанных с выполнением работ по зимнему содержанию дорог регионального или межмуниципального значения в Самаре. Суммарная начальная стоимость обоих лотов — 751,89 млн рублей.

Первый лот — зимнее содержание ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова), Красноглинского шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-садовой), Волжского шоссе (от Московского шоссе до Красноглинского шоссе), дороги Волжский — аэропорт "Курумоч" на участке км 11+488 — км 12+388. Начальная цена контракта — 343,37 млн рублей.

Второй лот — выполнение работ по зимнему содержанию Московского шоссе (от ул. Мичурина до до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал"), мостового перехода "Кировский". Начальная цена контракта — 408,52 млн рублей.

Подрядчики определятся после 7 ноября. Они должны приступить к работам с 1 декабря 2022 г. и завершить до 31 марта 2023 года.

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