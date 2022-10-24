В Самаре ночью горела квартира на пр. Кирова

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В понедельник, 24 октября, около 1:08, загорелись вещи в квартире на пр. Кирова, 94 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.