Самарские энергокомпании окажут дополнительную поддержку мобилизованным

Самарские энергокомпании приняли решение о выплате 100 тысяч рублей каждому из своих сотрудников, мобилизованных в сентябре и октябре 2022 года. С такой инициативой выступили "Средневолжская газовая компания", "Самараэнерго" и "Самарская сетевая компания".

Кроме того, руководство и акционеры этих компаний приняли решение о том, что в период проведения специальной военной операции семьям мобилизованных сотрудников будет оказываться материальная помощь в среднем не менее 25 тысяч рублей в месяц. Мобилизованные сотрудники получат в рамках полисов ДМС до 100 тысяч рублей на восстановление здоровья и реабилитацию после демобилизации.

"Средневолжская газовая компания", "Самараэнерго" и "Самарская сетевая компания" входят в Самарское региональное отделение Союза машиностроителей России.

"Именно от энергетических компаний зависит надежное и бесперебойное энергоснабжение машиностроительных предприятий, обеспечивающих обороноспособность нашей страны. Союз машиностроителей России оказывает системную и масштабную помощь нашим вооруженным силам и регионам, вошедшим в состав России. Инициатива самарских энергетиков о дополнительной поддержке мобилизованных сотрудников и их семей — еще один вклад в наше общее дело", — отметил член бюро Центрального совета, председатель самарского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян.

За всеми мобилизованными сотрудниками энергокомпаний будут сохранены рабочие места, а в кадровых службах назначены ответственные, которые будут поддерживать постоянную связь с их семьями.