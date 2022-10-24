Самарские энергокомпании окажут дополнительную поддержку мобилизованным

Самарские энергокомпании приняли решение о выплате 100 тысяч рублей каждому из своих сотрудников, мобилизованных в сентябре и октябре 2022 года. С такой инициативой выступили "Средневолжская газовая компания", "Самараэнерго" и "Самарская сетевая компания".
Кроме того, руководство и акционеры этих компаний приняли решение о том, что в период проведения специальной военной операции семьям мобилизованных сотрудников будет оказываться материальная помощь в среднем не менее 25 тысяч рублей в месяц. Мобилизованные сотрудники получат в рамках полисов ДМС до 100 тысяч рублей на восстановление здоровья и реабилитацию после демобилизации.
"Средневолжская газовая компания", "Самараэнерго" и "Самарская сетевая компания" входят в Самарское региональное отделение Союза машиностроителей России.
"Именно от энергетических компаний зависит надежное и бесперебойное энергоснабжение машиностроительных предприятий, обеспечивающих обороноспособность нашей страны. Союз машиностроителей России оказывает системную и масштабную помощь нашим вооруженным силам и регионам, вошедшим в состав России. Инициатива самарских энергетиков о дополнительной поддержке мобилизованных сотрудников и их семей — еще один вклад в наше общее дело", — отметил член бюро Центрального совета, председатель самарского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян.
За всеми мобилизованными сотрудниками энергокомпаний будут сохранены рабочие места, а в кадровых службах назначены ответственные, которые будут поддерживать постоянную связь с их семьями.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!